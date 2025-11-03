Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)

Культура Материалы 3 ноября 2025 20:20 (UTC +04:00)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Фото: Пространство современного искусства YARAT

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Галерея YAY в Баку представила новую персональную выставку молодого художника Моука (Али Исрафилова) под названием "Неспешно". Открытие сопровождалось параллельной программой, в рамках которой местная рок-группа DədəBaba исполнила живой концерт, представив избранные композиции из своего готовящегося, но ещё не выпущенного альбома специально для этого вечера, сообщает Trend Life. Мероприятие собрало многочисленных посетителей, коллекционеров и любителей искусства.

Выставка объединяет новые работы художника, созданные во время двухмесячной резиденции в Пространстве современного искусства YARAT, и раскрывает мир, напоминающий полузабытый мотель, населённый персонажами в духе нуара. Эти фигуры кажутся одновременно связанными и отстранёнными – совершающими личные ритуалы, повторяющими жесты и привычные действия, формирующими ритм одиночества. Через предметы мы встречаем людей; через людей – заново открываем предметы. Посредством этих работ, исследующих личные ритуалы, желания и социальные отношения в знакомых пространствах, художник заново осмысляет время, мысль и само существование.

Куратор - Захра Мамедова/

Выставка будет открыта для посетителей до 29 марта 2026 года.
Время работы: вторник – воскресенье, 12:00–20:00
Адрес: ул. Кичик Гала, 5, Баку
Вход свободный.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости