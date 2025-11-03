Галерея YAY представила новую персональную выставку молодого художника Моука "Неспешно" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Галерея YAY в Баку представила новую персональную выставку молодого художника Моука (Али Исрафилова) под названием "Неспешно". Открытие сопровождалось параллельной программой, в рамках которой местная рок-группа DədəBaba исполнила живой концерт, представив избранные композиции из своего готовящегося, но ещё не выпущенного альбома специально для этого вечера, сообщает Trend Life. Мероприятие собрало многочисленных посетителей, коллекционеров и любителей искусства.

Выставка объединяет новые работы художника, созданные во время двухмесячной резиденции в Пространстве современного искусства YARAT, и раскрывает мир, напоминающий полузабытый мотель, населённый персонажами в духе нуара. Эти фигуры кажутся одновременно связанными и отстранёнными – совершающими личные ритуалы, повторяющими жесты и привычные действия, формирующими ритм одиночества. Через предметы мы встречаем людей; через людей – заново открываем предметы. Посредством этих работ, исследующих личные ритуалы, желания и социальные отношения в знакомых пространствах, художник заново осмысляет время, мысль и само существование.

Куратор - Захра Мамедова/

Выставка будет открыта для посетителей до 29 марта 2026 года.

Время работы: вторник – воскресенье, 12:00–20:00

Адрес: ул. Кичик Гала, 5, Баку

Вход свободный.



Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!