В Баку прошла церемония награждения актеров за плодотворную деятельность (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялось расширенное собрание коллектива, приуроченное к началу 98-го театрального сезона, сообщает Trend Life.

С приветственным словом выступила директор театра Наида Исмаилзаде, которая поздравила коллектив с открытием нового сезона и пожелала творческих успехов. Было рассказано о новых спектаклях, запланированных к постановке в наступающем театральном сезоне, а также подчеркнута важность слаженной работы коллектива.

"В минувшем сезоне наш театр представил семь новых постановок. Кроме того, успешно прошли гастрольные туры в регионы и участие в фестивалях. В ближайшие месяцы планируется начало репетиций спектакля по одноимённой пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде "Hacı Qara", а также постановка спектакля для детей по мотивам сказки "Küllücə", - отметила директор.

Далее руководство театра и коллектив поздравили с 65-летним юбилеем работника костюмерного цеха Тамиллу Алиеву.

В мероприятии приняли участие представители партнёрских организаций - исполнительного комитета Сабунчинского района, профсоюза работников сферы культуры, Общественного объединения "Поддержка семей шехидов ZƏFƏR" и молодёжной организации "Великое возвращение".

Творческий коллектив театра был награждён дипломами и призами, учреждёнными партнёрами за плодотворную деятельность.

Также в 2025 году премия Alqış (Аплодисменты), учреждённая ТЮЗом, была вручена части творческой группы спектакля "Шах Аббас-намэ" - самого запомнившегося и успешного спектакля минувшего сезона.

Отметим, что новый сезон ТЮЗ откроет 19 сентября в 19:00 спектаклем "Solğun çiçəklər" (Увядшие цветы).

