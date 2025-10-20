Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Сегодня день города Зангилан

Общество Материалы 20 октября 2025 09:32 (UTC +04:00)
БАКУ/ Trend/ - 24-й день Отечественной войны - 20 октября 2020 года вошел в нашу военную историю как день освобождения города Зангилан и прилегающих сел от армянской оккупации.

Trend представляет некоторые факты о городе Зангилан.

Зангиланский район, оккупированный Арменией 29 октября 1993 года, был полностью разрушен, богатые природные ресурсы были разграблены и вывезены в зарубежные страны. Наша доблестная Армия под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в результате успешных боевых действий сумела очистить район после двадцати семи лет оккупации от армянских бандитских формирований. Очередная радостная весть пришла из Зангиланского района: от оккупации были освобождены город Зангилан, поселки Миндживан, Агбенд и Бартаз Зангиланского района. 20 октября Президент Ильхам Алиев сообщил народу эту радостную новость: «Зангиланский район. Славная Азербайджанская армия вошла и на территорию Зангиланского района, обеспечила освобождение населенных пунктов. Сообщаю названия освобожденных сел на территории Зангиланского района: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хакари, Шарифан, Муганлы и город Зангилан! Зангилан - наш! Карабах - наш!

Дорогой мой народ, дорогие зангиланцы, физулинцы, ходжавендцы, джебраильцы и жители других оккупированных районов, мы выполняем свою миссию. Даем достойный ответ врагу. Мы наказываем врага. Враг бессилен перед нами. Мы ломаем хребет врагу, и сломаем! Карабах - наш! Да здравствует Азербайджан! Да здравствует азербайджанский народ!».

23 декабря 2020 года Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Зангилане. Согласно подписанному главой государства 31 июля 2023 года Распоряжению, 20 октября, когда город был освобожден от оккупации, отмечается как День города Зангилан.

После освобождения от оккупации Зангилана в результате героизма Азербайджанской армии появилась возможность контролировать Зангезурский регион. Кроме того, с очисткой от противника населенного пункта Агбенд и высоты Вежнели был восстановлен 132-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы. Благодаря взятию под контроль госграницы были пресечены поставки военных грузов в Армению. Освобождение Зангилана от оккупации сыграло решающую роль в развязывании карабахского узла. Освобождение Бартаза, Сыгырта, Шукюратаза и пяти других безымянных высот обеспечило стратегическое превосходство.

Во время Отечественной войны для освобождения Зангилана с успехом была проведена операция «Три точки». За день до этого была проведена воздушная разведка местности, на командном пункте уточнены и проанализированы с целью принятия соответствующих решений сведения о противнике, его местонахождении, живой силе, технике и огневых позициях. На следующий день ночью малочисленные мобильные маневренные группы провели операцию по проникновению и нанесли по противнику сокрушительные удары, заставив его отступить. Артиллерийские установки в глубине обороны противника, приближающаяся техника уничтожались средствами беспилотных летательных аппаратов.

Сразу после окончания Отечественной войны стремительными темпами начались работы по восстановлению Зангиланского района – одного из красивейших уголков Восточного Зангезура, отличающегося густыми лесами, зеленой растительностью и бурными реками. Двадцатого октября 2022 года с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония открытия Международного аэропорта, построенного в Зангилане. Этот аэропорт является одним из главных факторов, определяющих превращение Карабаха в важный транспортный узел. Завершается строительство автодороги Зангезурский коридор-Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, фундамент которой заложен президентами Азербайджана и Турции 26 октября 2021 года.

Кроме того, в селе Агалы Зангиланского района реализован проект «Умное село». Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 27 мая 2022 года приняли участие в церемонии открытия первого этапа проекта «Умное село» в Зангиланском районе. Вследствие этого 19 июля 2022 года началось переселение населения в село Агалы. Этот процесс, положивший начало Великому возвращению, стал очень знаменательным событием в нашей истории. Освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур в настоящее время восстанавливаются, территории очищаются от мин, быстрыми темпами проводятся масштабные восстановительные работы.

Жители очень рады тому, что в настоящее время на освобожденных территориях ведутся строительно-восстановительные работы. В Зангилане уже проведены масштабные реконструкционные работы. В Агалы бурлит жизнь, в школах проводятся занятия. В городе Зангилан заложены фундаменты 2-го, 3-го, 4-го жилых комплексов и детского сада. Состоялось открытие комплекса Зангиланского конгресс-центра. Введена в эксплуатацию гидроэлектростанция «Джахангирбейли», построенная на участке Охчучая, проходящем через территорию района. Фонд Гейдара Алиева построил Зангиланскую городскую мечеть. На сельской площади создан Центр государственных услуг.

