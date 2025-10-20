Вырос спрос на автомобильную доставку грузов в Кыргызстан

БАКУ/Trend/ - По итогам третьего квартала 2025 года существенно увеличился спрос на доставку грузов в Кыргызстан автомобильным транспортом.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на аналитику данных международной «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Отмечается, что в импортных грузоперевозках автомобильным транспортом сменился тренд. Во втором квартале 2025 года количество заявок на доставку товаров в страну упало на 50 процентов в сравнении с первым кварталом. В третьем квартале спрос подскочил в годовом выражении на 269 процентов (в 3,7 раза), а в сравнении со вторым кварталом этого года — на 194 процентов (почти в 3 раза). При этом цены за три последних месяца увеличились только на 2 процента.

"Тенденцию прежде всего определило российское направление, которое остается лидером по запросам. Здесь число заявок в третьем квартале выросло в 4 раза за год, а в сравнении со вторым кварталом — более чем в 3 раза. Также заметный рост спроса отмечен на доставку грузов из Казахстана и Узбекистана", - сообщили в ATI.SU.

В экспортных перевозках ситуация остается противоречивой. По итогам третьего квартала в годовом выражении отмечено снижение спроса (на 15 процентов по количеству заявок), однако в сравнении со вторым кварталом наблюдается заметный рост (+49 процентов).

"Вероятно, он связан с сезонными факторами (например, перевозками сельхозпродукции) и развитием самой Биржи (количество пользователей за последний год значительно выросло). Ценовая динамика характерна скорее для профицитного рынка, когда спрос отстает от предложения: ставки на экспортные перевозки снизились на 14 процентов в сравнении со вторым кварталом", - подчеркнули в бирже.

Отмечается, что в экспортных перевозках также наибольшая доля заявок приходится на Россию. В этом направлении зафиксирован спад на 36 процентов в годовом выражении и рост на 25 процентов в сравнении со вторым кварталом. Кроме того, постепенно растет спрос на перевозки в Казахстан.

"Снижение спроса на доставку грузов из России во втором квартале оказалось временным и связано с укреплением рубля. Даже минимальное ослабление российской валюты привело к оживлению поставок. В экспортных перевозках спрос вырос, но остается ограниченным проблемами на казахстанско-российской границе, через которую проходят кыргызстанские товары. После нормализации ситуации можно ожидать позитивной динамики и в годовом выражении", — сказал директор Кыргызстанского представительства международной «Биржи грузоперевозок ATI.SU» Эмирлан Бейилбаев.