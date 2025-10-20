БАКУ/Trend/ - Завершается выбор консалтинговой компании для реализации водородной стратегии в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье министра энергетики Парвиза Шахбазова «Азербайджан превращается в региональный энергетический центр», опубликованной в газете «Азербайджан» по случаю Дня работников энергетики - 20 октября.

«Сегодня мы обращаем внимание на другой ключевой источник энергии, ведущий к будущему с нулевыми выбросами – водород. Водород является неотъемлемой частью «зелёного» развития Азербайджана и повестки поставщика энергии. Завершается процесс выбора консалтинговой компании для подготовки Плана действий по реализации Национального стратегического обзора, охватывающего производство, потребление и экспорт различных видов водорода в нашей стране», – говорится в статье.

Было подчеркнуто, что этот план обеспечит системный и целенаправленный прогресс Азербайджана в водородной сфере и ускорит адаптацию страны к мировым энергетическим тенденциям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!