Азербайджанское ковровое искусство представлено в городе Хива (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В древнем городе Хива Хорезмской области Узбекистана, в туристическом комплексе "Арда Хива", состоялся первый международный фестиваль-выставка "Блеск ковров". Азербайджан на выставке представлял Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

В мероприятии приняли участие представители Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Азербайджанский павильон и мастер-класс художника по ковроткачеству вызвали большой интерес у посетителей фестиваля. Здесь были выставлены образцы ковров из Карабаха, Нахчывана, Гянджи, Губы, Иревана, Тебриза и др. Также были представлены альбомы, посвящённые искусству национального ковра. Художник по коврам, мастер миниатюры из Баку Агасадыг Сулейманов продемонстрировал процесс ручного ткачества ковров на небольшом станке.

В рамках фестиваля также прошла международная научно-теоретическая конференция на тему "Ковроткачество Узбекистана: традиции и инновации", где доклад Агасадыга Сулейманова "История азербайджанского коврового искусства" был с интересом воспринят участниками. Мастер был удостоен первой премии в номинации "Молодой художник по коврам", сертификата и памятных подарков.

Азербайджанский павильон стал одним из самых посещаемых на выставке: оригинальность и высокий уровень мастерства представленных ковров придали экспозиции особое художественное звучание. За активное участие АКЦ отмечен специальным дипломом организаторов.

На прошедшей пресс-конференция директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева Акиф Марифли отметил, что ковёр является неотъемлемой частью тысячелетнего культурного наследия, национального искусства и эстетического мировоззрения азербайджанского народа. Он подчеркнул, что азербайджанское ковроткачество признано во всём мире не только как бытовое и художественное ремесло, но и как важный культурный феномен, отражающий дух народа, его историческую память, духовные ценности и художественный вкус. Он добавил, что сегодня искусство ковроткачества способствует укреплению культурного диалога и дружбы между народами, а подобные международные мероприятия имеют особое значение для сохранения ковровых традиций и их передачи новым поколениям.

