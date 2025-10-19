БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) импорт Ираном продукции из Казахстана сократился на 44,9% в стоимостном выражении и на 30,5% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистическим данным, импорт Ираном продукции из Казахстана за 6 месяцев составил 40,7 тыс. тонн на сумму около 14,5 млн долларов США.

Статистика показывает, что за прошедшие 6 месяцев с начала иранского года Иран импортировал из Казахстана 58,6 тыс. тонн продукции на сумму около 26,3 млн долларов США.

Иран импортировал из Казахстана в основном пшеницу, ячмень, различные виды оборудования и т. д.

Согласно статистическим данным, товарооборот Ирана с Казахстаном за первые 6 месяцев составил 233 тыс. тонн на сумму 131 млн долларов США. Товарооборот снизился на 7,6% в стоимостном выражении и на 24,7% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, импорт товаров в Иран за первые 6 месяцев текущего иранского года составил около 18,8 млн тонн на сумму около 28,4 млрд долларов США. Импорт товаров снизился на 15% в стоимостном выражении и увеличился на 2% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иран в основном ориентируется на импорт товаров первой необходимости, необходимых стране, и вводит определенные ограничения на импорт продуктов, аналогичных производимой в стране продукции.