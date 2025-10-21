Инвестиции в основной капитал Азербайджана выросли

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре текущего года инвестиции в основной капитал Азербайджана составили 13,048 млрд манатов, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, объем инвестиций в нефтегазовый сектор сократился на 11,5%, а объем инвестиций в ненефтегазовый сектор увеличился на 7%. В производственные сферы направлено 6,648 млрд манатов, или 51%, в сферу услуг - 4,298 млрд манатов (32,9%), на строительство жилых зданий 2,102 млрд манатов (16,1%).

Объем внутренних инвестиций, направленных в основной капитал, составил 10,057 млрд манатов, или 77,1%. 10,28 миллиарда манатов, или 78,8 процента инвестиций, направленных в основной капитал, были использованы непосредственно на выполнение строительных и монтажных работ.

