Увеличился товарооборот между Италией и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Италией составил 8,9 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, это на 1,4 миллиарда долларов США или на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Италией составил 21,7% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, Италия заняла первое место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал в Италию продукцию на сумму 8,5 миллиарда долларов США. Это на 1,4 миллиарда долларов США или на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время за отчетный период из Италии в Азербайджан было осуществлено импортных операций на сумму около 374,2 миллиарда долларов США, что на тысячи долларов США или на 26,5%, больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, Италия заняла девятое место среди стран, из которых Азербайджан импортировал больше всего продукции за отчетный период.

Отметим, что, согласно расчетам Государственного таможенного комитета Азербайджана, за январь-сентябрь этого года Азербайджан провел торговые операции со 173 странами на сумму 35,476 миллиарда долларов США.

Товарооборот составил 18,6 миллиарда долларов США по экспорту и 16,8 миллиарда долларов США по импорту. Таким образом, в годовом выражении экспорт снизился на 6,3%, а импорт вырос на 14,5%.