Астана готовится к визиту Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В преддверии визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Астане на уличных медиаэкранах появились изображения азербайджанского флага, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

19 октября пресс-служба президента Казахстана опубликовала видео, на котором запечатлены улицы столицы, украшенные в вечернее время подсвеченными LED-экранами с азербайджанским триколором, размещёнными на центральных проспектах города.

Ранее сообщалось, что по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Президент Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом.