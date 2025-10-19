Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Астана готовится к визиту Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)

Политика Материалы 19 октября 2025 23:49 (UTC +04:00)
Астана готовится к визиту Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)
Фото: Кадр из видео

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В преддверии визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Астане на уличных медиаэкранах появились изображения азербайджанского флага, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

19 октября пресс-служба президента Казахстана опубликовала видео, на котором запечатлены улицы столицы, украшенные в вечернее время подсвеченными LED-экранами с азербайджанским триколором, размещёнными на центральных проспектах города.

Ранее сообщалось, что по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Президент Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом.

