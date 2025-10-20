Казахстан и Азербайджан делают важный шаг к укреплению партнерства и безопасности во всем регионе – к визиту Президента Ильхама Алиева в Астану

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Азербайджан делают важный шаг к укреплению сотрудничества и безопасности во всем регионе.

Об этом сказала Trend эксперт Института евразийской интеграции Казахстана Амина Косбаева.

"Визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан способен придать двусторонним отношениям новый импульс. Казахстан и Азербайджан делают очередной важный шаг не только в развитии взаимного партнёрства, но и в укреплении сотрудничества и безопасности всего региона", - сказала она.

Косбаева отметила, что отношения между двумя странами находятся на пике развития. Казахстан и Азербайджан выстроили устойчивое стратегическое партнерство, основанное на общности истории, культурной близости и совпадении геополитических интересов.

"За последние годы взаимодействие между государствами заметно усилилось. Регулярные визиты на высшем уровне, активизация межпарламентского диалога и рост числа совместных проектов придали отношениям новую динамику. Особенно впечатляет рост товарооборота и сотрудничества в транспортно-логистической сфере: за последние пять лет объемы перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличились в 6 раз", - сказала эксперт.

По ее словам, это наглядно демонстрирует потенциал двух стран как ключевых звеньев евразийской транспортной системы. Важным шагом также стало создание совместного Инвестиционного фонда прямых инвестиций объемом 300 миллионов долларов США, который открыл новые возможности для делового сотрудничества.

"Отдельного внимания заслуживает развитие Среднего коридора, который является одним из самых перспективных маршрутов между Европой и Азией. Его преимущества включают в себя компактность географии, стабильность политической среды и значительное сокращение сроков доставки. Казахстан и Азербайджан выступают главными драйверами этого проекта, превращая его из региональной инициативы в маршрут континентального масштаба", - сказала Косбаева.

Эксперт подчеркнула, что значимую роль для Казахстана может сыграть Зангезурский коридор, который соединит Каспий с Турцией, усилив транспортную связность тюркских стран. По ее словам, этот маршрут способен укрепить позиции стран в системе евразийских коммуникаций, сделав регион еще более интегрированным и логистически диверсифицированным.

"Не менее важным направлением остается сотрудничество в рамках Организации тюркских государств. Казахстан и Азербайджан занимают позиции центральных участников этого объединения, придающих ему реальное экономическое и политическое наполнение. Совместная работа по развитию Среднего коридора, энергетических и гуманитарных проектов укрепляет сотрудничество всех стран региона", - сказала она.

Косбаева добавила, что предстоящий казахстанско-азербайджанский бизнес-форум также обещает стать площадкой плодотворного взаимодействия. Он создаст платформу для прямого диалога между деловыми кругами и позволит перевести политические договоренности в конкретные инвестиционные проекты. Эксперт полагает, что особое внимание будет уделено логистике, цифровизации, аграрному сектору и «зеленой» энергетике.