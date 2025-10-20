Визит Президента Ильхама Алиева в Астану станет новым импульсом для укрепления взаимодействия между странами - казахстанский аналитик

БАКУ/Trend/ - Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан станет новым импульсом для укрепления и диверсификации экономического взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном.

Об этом Trend сказала казахстанский политолог, ассистент профессора Международного университета информационных технологий Казахстана Айгерим Жампетова.

"По итогам визита, можно ожидать дальнейшего расширения сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, промышленной и агропромышленной сферах. Казахстан и Азербайджан уже активно взаимодействуют в развитии Среднего коридора, уделяя особое внимание увеличению его пропускной способности, модернизации портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также созданию совместных логистических операторов, поскольку существуют определённые барьеры, и страны прилагают усилия к их устранению для повышения эффективности маршрута", - отметила она.

По ее словам, значительный потенциал сохраняется в энергетике, включая развитие "зелёных" технологий и проектов в области возобновляемых источников энергии. Особое внимание уделяется агропромышленному комплексу, где страны видят возможности для наращивания поставок сельскохозяйственной продукции. К примеру, в этом году Казахстан стал основным поставщиком зерна на азербайджанский рынок, обеспечив около 85% всего импорта. Кроме того, расширяется сотрудничество в цифровизации, включая создание совместных платформ для электронных услуг и электронной торговли.

"Современные отношения между Казахстаном и Азербайджаном можно охарактеризовать как устойчивое стратегическое партнёрство, основанное на многолетней дружбе и взаимном доверии. Наши страны связывают общие исторические корни, язык, религия и ценности, что формирует естественную основу для взаимодействия. Дипломатические отношения были установлены в августе 1992 года, и с тех пор они развиваются динамично", - сказала она.

Жампетова отметила, что важными шагами стали подписание Декларации о дружественных отношениях и стратегическом партнёрстве в 2004 году в Астане и Договора о стратегическом партнёрстве и союзничестве в 2005 году в Баку.

"Сегодня сотрудничество охватывает широкий спектр направлений - от политики и экономики до транспорта, логистики, инвестиций и культурно-гуманитарных обменов. Особое значение имеет координация усилий в рамках международных организаций и региональных инициатив, включая Организацию тюркских государств и Международный Транскаспийский транспортный маршрут и другие. Казахстан и Азербайджан продолжают последовательно укреплять роль своих стран как ключевых звеньев евразийской логистики и энергетики", - сказала политолог.

По ее словам, за последние годы отношения между Казахстаном и Азербайджаном вышли на качественно новый уровень стратегического партнёрства.

"Среди ключевых достижений можно отметить укрепление торгово-экономического сотрудничества. Активно развивается сотрудничество в транспортно-логистической сфере, где обе страны координируют усилия по развитию Среднего коридора, включая модернизацию портов Актау, Курык и Баку, а также создание совместных логистических операторов", - сказала политолог.

Жампетова подчеркнула, что существенным направлением стало и энергетическое взаимодействие, в частности, поставки казахстанской нефти через азербайджанскую инфраструктуру (нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан).

По ее словам, между странами также наблюдается рост инвестиционного и промышленного сотрудничества. Кроме того, существует активное гуманитарное взаимодействие, среди которых проведение культурных мероприятий. В 2023 году в Азербайджане состоялись дни казахстанской культуры, а в 2024 году в Казахстане прошли дни азербайджанской культуры. Всё это делает партнёрство между Астаной и Баку комплексным и долгосрочным.

"Потенциал Среднего коридора сегодня значительно возрастает на фоне глобальной перестройки логистических маршрутов. Этот транспортный путь, проходящий через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу, становится всё более востребованным как альтернатива Северному маршруту. Страны, по которым проходит данный маршрут, активно модернизируя инфраструктуру, способны превратить Средний коридор в ключевой транзитный маршрут между Азией и Европой. За последние годы страны значительно укрепили координацию действий, были подписаны «дорожные карты» по развитию маршрута, модернизируются порты, создаются новые логистические центры", - сказала она.

Эксперт добавила, что Казахстан и Азербайджан выступают в роли стратегических центров в развитии Среднего коридора. Благодаря выгодному географическому положению и инвестициям в инфраструктуру обе страны стали ключевыми участниками в формировании нового евразийского транспортного маршрута, соединяющего рынки Европы и Азии.

Она напомнила, что в 2022 году в Актау Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция подписали «Дорожную карту на 2022–2027 годы» по развитию и эксплуатации Среднего коридора. Документ предусматривает координированные действия по модернизации инфраструктуры, устранению логистических узких мест и совершенствованию таможенных процедур.

"В 2024 году стороны договорились об обновлении «дорожной карты», акцентировав внимание на ускорении реализации проектов. Согласно планам, пропускная способность маршрута должна увеличиться до 10 миллионов тонн. Эти шаги направлены на превращение Среднего коридора в устойчивый и конкурентоспособный маршрут, альтернативный северным и южным транспортным путям. Казахстан и Азербайджан, обладая развитыми портовыми мощностями и современными логистическими центрами, выступают в качестве ключевых драйверов этого процесса", - сказала она.

Кроме того, эксперт отметила, что Зангезурский коридор имеет важное значение для Казахстана, поскольку способствует повышению эффективности и пропускной способности всего Среднего коридора.

"Его реализация способна значительно сократить транспортные пути и усилить логистическое соединение тюркских государств, что сделает транспортные потоки более быстрыми и экономичными. Для Казахстана это открывает новые экспортные возможности, формируя прочную инфраструктурную основу для региональной интеграции", - подчеркнула она.

Жампетова отметила, что в долгосрочной перспективе проект способен придать новый импульс развитию торговли, инвестиций и экономического сотрудничества между странами, способствуя укреплению единого евразийского транспортного пространства.

Политолог также сказала, что партнёрство между Астаной и Баку в рамках Организации тюркских государств играет важную роль в укреплении как двусторонних, так и многосторонних связей. Казахстан и Азербайджан активно взаимодействуют по всем ключевым направлениям повестки ОТГ, которая сегодня охватывает более 30 сфер сотрудничества - от экономики и транспорта до цифровизации, энергетики, образования и культуры.

"Участие в деятельности таких структур, как ТЮРКСОЙ, ТюркПА, Фонд тюркской культуры и наследия, способствует углублению гуманитарных связей и укреплению общих культурных основ. Обе страны имеют согласованную повестку в рамках ОТГ и стремятся к дальнейшему укреплению политического диалога, расширению экономических связей и продвижению совместных инициатив, направленных на устойчивое развитие всего тюркского пространства", - сказала она.

Политолог подчеркнула, что Казахстанско-азербайджанский бизнес-форум станет очередным шагом в активизации торгово-экономических отношений между странами.

"Подобные встречи уже проводились ранее и носят системный характер, что говорит о последовательном развитии экономического диалога между Казахстаном и Азербайджаном. Форум создаёт новые возможности для углубления инвестиционного и торгового сотрудничества, а также для налаживания прямых контактов между деловыми кругами двух стран. При этом обсуждение вероятно, будет включать и агропромышленный комплекс, сельское хозяйство - сферы, обладающие большим потенциалом для совместных проектов, обмена технологиями и расширения товарооборота. Таким образом, бизнес-форум не только укрепляет двусторонние экономические связи, но и способствует дальнейшему развитию сотрудничества на устойчивой и практической основе", - заключила она.