Эрдоган заявил о решимости к продолжению защиты прав и интересов ТРСК

БАКУ/ Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Туфана Эрхюрмана с победой на воскресных выборах президента в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК).

Как сообщает Trend, турецкий лидер поделился в социальных сетях публикацией, в которой заявил о решимости Анкары «и далее отстаивать на всех платформах суверенные права и интересы ТРСК».

«Поздравляю Т. Эрхюрмана, избранного согласно неофициальным данным ЦИК ТРСК, Президентом Турецкой Республики Северного Кипра. Воскресные выборы в очередной раз продемонстрировали демократическую зрелость ТРСК, став отражением воли турок-киприотов. Надеюсь, что итоги этого голосования внесут вклад в развитие наших стран и региона в целом», - говорится, в частности, в публикации Реджепа Тайипа Эрдогана.