Начнется разработка технико-экономического обоснования коридора "зеленой" энергии ЦА - Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Разработка технико-экономического обоснования проекта коридора зеленой энергии Центральная Азия-Азербайджан начнется в ноябре этого года.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов в статье «Азербайджан становится региональным энергетическим хабом» в газете «Азербайджан», опубликованной по случаю Дня работников энергетики - 20 октября.

Отмечено, что работа над коридором «зеленой энергии» началась в прошлом году с подписания Межправительственного соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между тремя странами при участии президентов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в рамках COP29: «Транскаспийский энергетический коридор», соответствующий приоритетам политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева по развитию регионов Центральной Азии, Южного Кавказа и Каспия как единого геополитического пространства, позволяет впервые в истории объединить электроэнергетические системы наших стран. Для «Коридора зеленой энергии Центральная Азия – Азербайджан» создано совместное предприятие «Альянс зеленого коридора» со штаб-квартирой в Баку, и после завершения процесса отбора компании в ноябре начнется подготовка технико-экономического обоснования проекта при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктуры и инвестиций».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!