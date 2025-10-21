Президент Ильхам Алиев: Активное взаимодействие между Баку и Астаной имеет серьезное геополитическое значение

АСТАНА/Trend/ - Активное взаимодействие между Баку и Астаной имеет серьезное геополитическое значение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Сегодня активное взаимодействие между нашими странами имеет также очень серьезное геополитическое значение. Сегодня, когда открываются новые транспортные пути, когда реализуются проекты, связанные со связанностью в широком регионе Евразии, когда Кавказ и Центральная Азия становятся более связанными и выступают зачастую в рамках единого географического пространства, все это требует постоянного внимания и, естественно, участия глав государств с тем, чтобы насытить взаимодействие конкретными результатами», - отметил глава государства.