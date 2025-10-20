Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с освобождением города Зангилан от оккупации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

20 октября 2020 года Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram в связи с освобождением города Зангилан от оккупации:

"Поздравляю наш народ c освобождением ряда сел Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского и Зангиланского районов и города Зангилан от оккупации! Да здравствуют азербайджанский народ и азербайджанская армия! Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах – это Азербайджан!"