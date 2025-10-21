Спутник Azersky сделал более 80 тысяч снимков и создает ценный архив для науки и экономики

БАКУ/Trend/ - За время нахождения на орбите спутник «Azersky» загружено более 80 000 спутниковых снимков общим объёмом в миллионы мегабайт.

Как сообщает Trend, об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя правления Космического агентства Азербайджана (Азеркосмос) Дунай Бадирханов на мероприятии «Возможности открывающиеся из космоса: 10 лет вклада космических наблюдений в социально-экономическое развитие»,

Он подчеркнул, что на основе этих спутниковых снимков создан обширный архив:

«Архивные снимки спутника имеют особое значение с точки зрения анализа и прогнозирования изменений, происходящих на Земле, а также научных исследований.

Полученные снимки также активно используются при оценке и ликвидации последствий масштабных чрезвычайных ситуаций, происходящих в соседних странах».

«Наши доходы растут из года в год благодаря коммерческим проектам в области сельского хозяйства, кадастра и управления водными ресурсами в Грузии, Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане, финансируемым за счёт грантов Всемирного банка. Это также свидетельствует о правильной бизнес-модели и стратегии продаж ресурсов спутника Azersky», — отметил Д. Бадирханов.

