Формула «5+1» в отношениях Азербайджана и ЦА стала политической и исторической реальностью – Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев опубликовал в своей социальной сети X пост, посвященный визиту Президента Ильхама Алиева в Казахстан.

Как сообщает Trend, в публикации Х. Гаджиев напомнил, что Президент Ильхам Алиев за последние месяцы трижды посетил регион Центральной Азии – Туркменистан, Таджикистан и Казахстан.

«Раньше азербайджано-центральноазиатские отношения зачастую характеризовались формулой «5+1» – это символизировало участие Азербайджана как отдельного партнёра наряду с пятью центральноазиатскими странами. Однако сегодня эта формула вышла за рамки чисто математического выражения и стала политико-исторической реальностью. Эти отношения можно даже сравнить с химическим процессом – они превратились в единую «шестёрку». Это отражает углубляющуюся интеграцию между этими странами, единое геополитическое пространство и общую судьбу, основанную на общей истории, культуре, традициях, этнической и языковой близости», – отметил помощник Президента.

