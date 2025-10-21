На основе спутниковых снимков будут подготовлены рельефные карты Азербайджана

БАКУ/Trend/ - По заказу Министерства экономики «Азеркосмос» выполняет съемку территории страны со спутниковым разрешением 30–50 см. На основе этих данных будут подготовлены различные рельефные карты Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник отдела Цифрового управления Министерства экономики Анар Нариманов на мероприятии «Возможности открывающиеся из космоса: 10 лет вклада наших космических наблюдений в социально-экономическое развитие».

«Эти материалы станут открытым ресурсом не только для Министерства экономики, но и для всех государственных учреждений, организаций, предпринимателей и граждан. Полученные данные будут использованы при создании Инфраструктуры национальной среды данных», — подчеркнул А. Нариманов.

