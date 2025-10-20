Отношения Баку и Астаны находятся на пике своего развития - казахстанский эксперт

АСТАНА/Trend/ - Отношения Азербайджана и Казахстана находятся на пике своего развития.

Об этом сказала в понедельник специальному корреспонденту Trend в Астане эксперт Института евразийской интеграции Казахстана Амина Косбаева в преддверии государственного визита Президента Ильхама Алиева.

"Заключено множество соглашений, охватывающих самые разные направления сотрудничества. Особенно заметна активная работа в сфере магистральных транспортных маршрутов — обе страны играют ключевую роль в развитии Среднего коридора. Сегодня двусторонние отношения носят характер стратегического партнёрства",- отметила она.

Косбаева подчеркнула, что потенциал двустороннего сотрудничества огромный, и это подтверждается статистикой.

"С 2020 года товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном увеличился в 5 раз. Это впечатляющий результат, даже несмотря на то, что некоторые могут считать его пока недостаточным, ведь цель обеих стран заключается в достижении товарооборота в один миллиард долларов. Тем не менее и потенциал, и возможности для этого существуют", - сказала эксперт.

Косбаева также подчеркнула, что устойчивый рост промышленного сектора Азербайджана открывает новые перспективы для двустороннего экономического сотрудничества.

"Отдельно стоит отметить, что в рамках визита ожидается проведение казахстанско-азербайджанского бизнес-форума. Думаю, это мероприятие станет ключевым этапом, который позволит закрепить достигнутые на межгосударственном уровне договоренности на практике - через реальные контракты и соглашения между компаниями двух стран",- заключила она.