Президент Казахстана отметил вклад Президента Ильхама Алиева в развитие двусторонних отношений

Политика Материалы 21 октября 2025 12:33 (UTC +04:00)
Эмин Алиев
АСТАНА/Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил вклад Президента Ильхама Алиева в развитие двусторонних отношений.

Как сообщает Trend, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан, казахстанский лидер, в частности, подчеркнул: «Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, текущий высокий уровень казахско-азербайджанских отношений был достигнут, прежде всего, благодаря Вашему личному вкладу. Глубоко и высоко ценю Вашу неизменную поддержку и внимание к этому вопросу».

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что все выдающиеся достижения современного Азербайджана неразрывно связаны с созидательным, сильным лидерством Президента Ильхама Алиева.

