Политика Материалы 21 октября 2025 12:48 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев отметил неизменную поддержку Казахстана суверенитету и территориальной целостности Азербайджана
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

АСТАНА/Trend/ - Президент Ильхам Алиев отметил неизменную поддержку Казахстана суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Trend, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан, Президент Ильхам Алиев, в частности, сказал: «На протяжении многих лет, когда наши земли были под оккупацией, Казахстан неизменно выражал поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. И в двустороннем формате, и в рамках подписанных документов, а также и в рамках позиции Казахстана в международных организациях мы всегда чувствовали эту поддержку и за это вам очень благодарны».

