Назван объем проведенных в Зангилане восстановительно-строительных работ

БАКУ /Trend/ - Как и на других освобожденных от оккупации территориях, в Зангиланском районе ведутся масштабные реконструкционные и строительные работы, создаются все условия для комфортного и благополучного проживания бывших вынужденных переселенцев на родных землях.

Trend напоминает, что были заложены фундаменты внутренней дорожно-коммуникационной сети города Зангилан, жилых комплексов, административного здания, школы, детского сада и центральной районной больницы.

В соответствии с утвержденным Генеральным планом города Зангилан, первый жилой массив, окруженный зеленой зоной, расположен в центральной части города. Здания, возводимые в первом жилом массиве, рассчитаны на 104 квартиры и состоят из 2, 3, 4 и 5 комнат.

В непосредственной близости от жилого массива расположены Зангиланская городская школа, бизнес-зона и центральная улица. При строительстве зданий района использованы современные и минималистичные архитектурные решения, а также элементы национального орнамента.

Конгресс-центр «Зангилан», школа, детский сад и другие инфраструктурные объекты, а также законсервированная Зангиланская мечеть и построенная неподалёку новая мечеть будут формировать облик нового Зангилана как уникального, комфортного и современного жилого пространства.

Следует отметить, что Зангилан был освобождён от армянской оккупации 20 октября 2020 года. 20 октября отмечается как День города Зангилан в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики.

