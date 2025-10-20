Азербайджан и Иран обсудили текущее состояние двусторонних отношений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 октября специальный представитель Президента Азербайджанской Республики Халаф Халафов посетил Исламскую Республику Иран и провел встречи с министром иностранных дел этой страны Сейидом Аббасом Арагчи, советником Президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи и заместителем министра иностранных дел Каземом Гарибабади.

Как передает Trend, на встречах были обсуждены нынешнее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном, в особенности визиты Президента Ирана в Азербайджан, а также перспективы развития дружественных и добрососедских отношений между двумя странами в соответствии с новым этапом отношений на основе важных договоренностей, достигнутых между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Масудом Пезешкианом в рамках этих визитов.

Стороны отметили важность продолжения диалога, направленного на укрепление безопасности и стабильности в регионе, а также расширение сотрудничества, основанного на глубоких исторических, религиозных и культурных связях.

В ходе обсуждений также состоялся обмен мнениями о ходе реализации энергетических, транспортных, инфраструктурных и логистических проектов между двумя странами, вопросах сотрудничества на Каспийском море, а также на другие темы, представляющие интерес в регионе.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы, вытекающие из повестки дня текущего председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).