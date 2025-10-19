В Турции задержаны 62 человека

БАКУ/ Trend/ - Турецкие правоохранительные органы провели масштабную операцию по задержанию лиц, подозреваемых в связях с террористической организацией «Параллельное государство» (FETÖ).

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, передаёт Trend.

Двухнедельные рейды проводились в 32 провинциях страны. В результате были задержаны 62 человека, из которых 41 арестован по решению суда.

Подозреваемым предъявлены обвинения в связях с террористическими организациями, финансировании преступных структур и пропаганде идеологии FETÖ.