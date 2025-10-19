На Северном Кипре стартовали президентские выборы

БАКУ/ Trend/ - В Турецкой Республике Северного Кипра начался первый тур президентских выборов.

Как сообщает Trend, голосование стартовало в 08:00 и продлится до 18:00.

Для проведения выборов по всей стране открыто 777 избирательных участков. Чтобы стать президентом в первом туре, кандидат должен набрать более 50% голосов. Если ни один из претендентов не достигнет необходимого результата, через семь дней состоится второй тур голосования.

На пост президента Северного Кипра претендуют семь кандидатов.