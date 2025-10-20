В Азербайджане создаются новые цифровые механизмы для повышения энергоэффективности

БАКУ /Trend/ - Энергоэффективность, один из важных компонентов энергетического перехода, лежит в основе стратегии устойчивого развития Азербайджана. Широкое применение законодательной и нормативной базы в области энергоэффективности является одним из главных приоритетов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье в газете «Азербайджан» министра энергетики Парвиза Шахбазова «Азербайджан превращается в региональный энергетический хаб», посвященной Дню работников сферы энергетики - 20 октября.

Было отмечено, что для обеспечения эффективного исполнения и контроля законодательства в данной сфере ведётся работа по созданию Информационной системы энергоэффективности (ИСЭЭ): «После решения правовых вопросов, связанных с паспортизацией зданий, этот процесс так же будет интегрирован в ИСЭЭ. Начата оценка потенциала энергоэффективности в сфере производства, транспортировки, передачи и распределения энергии, а также назначение энергоменеджеров в нежилых зданиях и хозяйствующих субъектах».

«В то же время разработаны 17 технических регламентов, охватывающих требования энергетической маркировки и экодизайна для 9 видов энергоемкой продукции. Кроме того, разработана нормативная база для предоставления льготного кредитования, финансирования пилотных проектов, а также выделения грантов и субсидий в ближайшей перспективе за счет средств Фонда энергоэффективности, созданного в целях стимулирования и поощрения эффективного использования энергетических ресурсов и внедрения мероприятий по повышению энергоэффективности. В настоящее время Агентство по регулированию энергетических вопросов совместно с уполномоченными кредитными организациями реализует меры по предоставлению льготного кредитования, что позволит создать условия для эффективного использования энергетических ресурсов, снижения негативного воздействия на окружающую среду, устойчивой реализации мер финансового стимулирования энергоэффективности», — подчеркивается в статье.

