Хакан Фидан встретился с Верховным представителем ЕС Кайей Каллас (ФОТО)

Турция Материалы 19 октября 2025 20:10 (UTC +04:00)
Фото: Министерство иностранных дел Турции

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл встречу с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

Как сообщает Trend, об этом говорится на странице МИД Турции в социальной сети «X».

Переговоры состоялись в Люксембурге в рамках заседания министров иностранных дел Совета ЕС, посвящённого теме «Межрегиональная безопасность и взаимосвязанность». Подробности встречи пока не разглашаются.

Отмечается, что 20 октября в Люксембурге состоится заседание, на котором будут обсуждаться различные вопросы международной повестки.

