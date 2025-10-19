Хакан Фидан встретился с Верховным представителем ЕС Кайей Каллас (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл встречу с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

Как сообщает Trend, об этом говорится на странице МИД Турции в социальной сети «X».

Переговоры состоялись в Люксембурге в рамках заседания министров иностранных дел Совета ЕС, посвящённого теме «Межрегиональная безопасность и взаимосвязанность». Подробности встречи пока не разглашаются.

Отмечается, что 20 октября в Люксембурге состоится заседание, на котором будут обсуждаться различные вопросы международной повестки.