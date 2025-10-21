Национальная инфраструктура данных в Азербайджане способствует росту ВВП

БАКУ/Trend/ - Создание Инфраструктуры национальной среды данных в Азербайджане оказывает прямое положительное влияние на экономику страны, в частности на рост внутреннего валового продукта (ВВП) на 1–1,5%.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник отдела цифрового управления Министерства экономики Анар Нариманов на мероприятии «Возможности открывающиеся из космоса: 10 лет вклада космических наблюдений в социально-экономическое развитие».

Он отметил, что спутниковые снимки оказывают прямое и косвенное влияние на экономику: «Когда мы говорим о влиянии спутниковых снимков на экономику, важно упомянуть проект «Инфраструктура национальной среды данных». Наши исследования показывают, что создание национальной инфраструктуры пространственных данных в Азербайджане способствует росту экономики страны на 1–1,5% ВВП. Кроме того, спутниковые снимки напрямую или косвенно влияют и на другие сферы. Основные производители спутниковых данных используют их для развития промышленности, логистики, сельского хозяйства и других отраслей».

«Проект «Инфраструктура национальной среды данных» формирует множество компонентов - нормативно-правовую базу, технологические и интеллектуальные инструменты, стандарты, трансфер знаний и цифровую экосистему страны. Изучая опыт многих стран, мы сталкиваемся с более чем 1500 информационными слоями, связанными со средой данных, первый из которых покрывается спутниковыми снимками», – подчеркнул А. Нариманов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!