Снизилось количество заявок на доставку грузов автотранспортом из Казахстана

Фото: Искусственный интеллект

В третьем квартале этого года количество заявок на экспортные автоперевозки из Казахстана заметно снизилось, тогда как спрос на импортные и внутренние перевозки вырос.

