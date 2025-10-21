Минэнерго Казахстана прокомментировало ситуацию с запасами газа в стране

АСТАНА/Trend/ - В Казахстане предусмотрены необходимые инструменты и дополнительные поставки газа, чтобы не допустить дефицита.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил журналистам в Астане министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

“Разными СМИ сейчас распространяется информация о том, что атаки беспилотников повлияют на поставки газа в Казахстан. Это не так. Официально вам заявляю, у нас есть все инструменты и предусмотрены дополнительные поставки газа" , — сказал он.

По его словам, работа отопительных объектов в стране не будет нарушена.

Также Аккенженов отметил, что в Актюбинской области сформирован двухдневный запас сжиженного углеводородного газа, и проблем с обеспечением на сегодняшний день не наблюдается. Это также касается Мангистауской и Западно-Казахстанской областей.

По его словам, около 9 миллиардов кубометров газа с месторождения Карачаганак ежегодно перерабатывается на Оренбургском газохимическом комплексе.

В продолжение темы он прокомментировал перспективы строительства собственного газоперерабатывающего завода на Карачаганаке, подчеркнув, что проект в настоящее время реализуется КазМунайГаз совместно с иностранными партнёрами.

Аккенженов добавил, что сейчас ведётся работа по согласованию технических параметров подключения будущего завода к существующей инфраструктуре Карачаганакского проекта.

Говоря о совместных с SOCAR планах по разработке нефтяного месторождения Дунга, министр отметил, что это качественный актив, где добывается лёгкая, малосернистая нефть, хорошо подходящая для дальнейшей переработки.