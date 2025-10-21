Утвержден План мероприятий НАНА в связи с 150-летием со дня рождения Фатали хана Хойского

БАКУ /Trend/ - Одним из вопросов, обсуждавшихся на заседании Президиума Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) во вторник, стало утверждение Плана мероприятий НАНА по реализации Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «О проведении 150-летнего юбилея со дня рождения Фатали хана Хойского» от 17 сентября 2025 года.

Об этом Trend сообщили в академии.

На заседании президент НАНА, академик Иса Габиббейли проинформировал, что 29 сентября Президиум принял решение в связи с реализацией Распоряжения и соответствующим научным подразделениям, предприятиям и организациям, региональным научным подразделениям и центрам НАНА поручено подготовить предложения по разработке Плана мероприятий НАНА по проведению 150-летия со дня рождения Фатали хана Хойского и представить их в Отделение общественных наук НАНА. На основе представленных за прошедший период предложений Отделение общественных наук НАНА подготовило проект плана и представило его в Президиум.

Затем академик-секретарь НАНА, академик Ариф Гашимов представил План мероприятий. Он сообщил, что план предусматривает проведение семинаров, конференций и других мероприятий на темы «Фатали хан Хойский: феноменальная личность в истории азербайджанской национальной государственности», «Борец за независимость Азербайджана», «Жизнь и общественно-политическая деятельность Фатали хана Хойского», «Художественный образ Фатали хана Хойского в азербайджанской литературе», «Наследие Фатали хана Хойского в истории азербайджанской национальной государственности – олицетворение справедливости, патриотизма и независимости», «Один из основоположников республики: жизнь и деятельность Фатали хана Хойского», а также издание монографии «Фатали хан Хойский» и других книг.

Учитывая вышеизложенное, Президиум НАНА утвердил План мероприятий в связи с 150-летием со дня рождения Фатали хана Хойского.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!