Президент Ильхам Алиев: Открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года

АСТАНА/Trend/ - Открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Помимо того, что мы сейчас все планируем и осуществляем, огромный потенциал также составляет проект Зангезурского коридора. На территории Азербайджана все работы по автомобильному и железнодорожному сообщению будут завершены к середине следующего года. На территории других стран, надеемся с такой же скоростью это будет все реализовано, и в этом случае открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года», - сказал глава государства.