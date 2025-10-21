На Бакинском судостроительном заводе завершен капитальный ремонт судна "Ханкенди" (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Общество Материалы 21 октября 2025 13:20 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - На Бакинском судостроительном заводе успешно завершен капитальный ремонт судна «Ханкенди».

Как сообщили Trend в учреждении, в результате масштабных реставрационных и ремонтно-восстановительных работ, проведенных профессиональным инженерно-техническим составом завода, полностью восстановлены технические показатели судна, увеличены его надежность и срок службы.

«Успешное завершение проекта в очередной раз подтверждает высокий производственный потенциал, технические возможности и деятельность Бакинского судостроительного завода, соответствующие международным стандартам», — говорится в сообщении.

