ЦБА провел очередное заседание рабочей группы по развитию рынка капитала

БАКУ/Trend/ - Состоялось очередное заседание рабочей группы по развитию рынка капитала под руководством Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Trend сообщает об этом со ссылкой на ЦБА.

Отмечено, что ЦБА на основе принципа ротации продолжит председательствовать в рабочей группе по развитию рынка капитала Форума регуляторов рынка капитала Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества (ОИС) в 2025 году. В рамках председательства совместно с государствами-членами проводятся анализы развития рынка капитала и готовятся соответствующие рекомендации по политике.

В 2024 году по инициативе рабочей группы был подготовлен отчет «Развитие рынка сукук и инициативы «зеленого сукук». В продолжение инициатив, выдвинутых в этом направлении, темой мероприятия на 2025 год была определена «Правовые и нормативные условия внедрения сукук в Азербайджане: зарубежный опыт, пробелы в регулировании и необходимость реформ». Результаты исследования, проведённого по данной теме, были обсуждены на 14-м ежегодном Форуме регуляторов рынка капитала COMCEC, где с докладом выступил представитель Департамента политики и регулирования рынков капитала ЦБА.

Следует отметить, что данное мероприятие направлено на расширение спектра инвестиционных инструментов и продвижение новых финансовых продуктов, таких как сукук – исламский финансовый инструмент, в соответствии с инициативами в области рынков капитала, обозначенными в «Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы», утверждённой Советом директоров ЦБА.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!