В рамках арт-уикенда в Центре Гейдара Алиева состоится джазовый концерт (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 31 октября в Центре Гейдара Алиева после открытия проекта «Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС» (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) состоится джазовый концерт.

Как сообщает Trend, на концерте будет представлен уникальный синтез R&B и джазовых импровизаций в исполнении легендарной Шерил «Pepsii» Райли (Cheryl "Pepsii" Riley) из США и группы Interplay.

Шерил «Pepsii» Райли и группа Interplay выступят в нашей столице в рамках XX Бакинского джазового фестиваля. Концерт в Центре Гейдара Алиева станет заключительным мероприятием XX Бакинского джазового фестиваля.

Шерил родилась в Бруклине и начала свою карьеру в качестве медсестры, ухаживая за детьми с ограниченными физическими возможностями. Она приобрела международную известность благодаря эмоциональной балладе Thanks for My Child, которая заняла первое место в R&B-чарте Billboard в 1988 году. Она также известна своим мощным голосом, проникновенными выступлениями и актёрским мастерством.

Interplay - это трио, воплощающее дух сотрудничества и творчества, синтезирующее джаз и свободную импровизацию.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!