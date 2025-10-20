Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Сила искусства и дух независимости — музыкальный вечер в Баку (ФОТО)

Культура Материалы 20 октября 2025 15:51 (UTC +04:00)
Сила искусства и дух независимости — музыкальный вечер в Баку (ФОТО)
Фото: Государственный театр песни имени Рашида Бейбутова

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся торжественный музыкальный вечер Ey Vətən, приуроченный к 18 октября - Дню восстановления независимости Азербайджана, сообщает Trend Life.
Праздничное мероприятие было организовано театром в партнёрстве с Фондом молодёжи Азербайджана и Союзом волонтёрских организаций страны.

Цель вечера заключалась в том, чтобы посредством силы музыкального искусства донести до зрителей глубокое духовное значение этой знаменательной даты, укрепить чувство национальной гордости, любви к Родине и единства народа.

В рамках концертной программы, в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра театра под управлением дирижёра Эллады Мамедовой, выступили солисты театра - Ильхама Гасымова, Фахри Казым-Ниджат, Ровшан Гахраманов, Талех Яхьяев, Айнур Искендерли, а также приглашённые исполнители - Тогрул Мамедов и Расим Сафар.
Артисты подарили публике проникновенные музыкальные произведения, наполненные патриотизмом, искренними чувствами и сценическим мастерством.

Музыкальный вечер стал для зрителей не только праздником национального духа, энергии сцены и живой музыки, но и ярким художественным свидетельством значимости Дня восстановления независимости Азербайджана - переданным возвышенным и прочувствованным языком искусства.

