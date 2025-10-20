Продолжаются совместные учения "Единство – 2025" (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Самаркандской области Узбекистана продолжаются совместные региональные учения «Единство – 2025» с участием военнослужащих Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Как сообщает Trend, об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.
"В целом, в ходе учений, состоящих из 3 этапов, успешно
реализуются мероприятия по усилению охраны и обороны
государственной границы, поиску, локализации и уничтожению
незаконных вооруженных формирований.
Следует отметить, что основное внимание в ходе учений уделяется совершенствованию подготовки к организации совместных мероприятий между воинскими контингентами стран-участниц, а также развитию возможностей и навыков для проведения совместных операций", - говорится в сообщении ведомства.
