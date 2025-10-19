Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова председательствовала на Координационном совещании Азиатской Парламентской Ассамблеи в Женеве (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова председательствовала на Координационном совещании Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА) в рамках рабочего визита в город Женеву Швейцарской Конфедерации с целью участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского Союза (МПС).

Как сообщает Trend, в своём выступлении на заседании спикер Сахиба Гафарова подчеркнула важную роль этих совещаний в расширении сотрудничества и координации по представляющим обоюдный интерес основным международным вопросам. По её словам, координационные совещания предоставляют замечательную возможность сполна задействовать существенный потенциал АПА для обсуждения важных международных вопросов и обмена мнениями о них, что особенно важно в столь чувствительные времена. Отметив, что в следующем году будет отмечаться 20-я годовщина создания Азиатской Парламентской Ассамблеи, спикер Милли Меджлиса сообщила, что в истёкший период Ассамблея уже превратилась в важную площадку межпарламентского сотрудничества, конструктивного диалога и солидарности. По её словам, эта организация объединяет под своей эгидой парламенты стран-членов, даёт их голосам быть услышанными и вносит парламентский вклад в усилия наших стран по достижению общих целей.

Информируя о работе, проделанной с вступления Азербайджана в председательство организацией с 2024-го года, Сахиба Гафарова заявила, что в этот период прилагались усилия по расширению сотрудничества и диалога в рамках Ассамблеи. Азербайджаном был выдвинут ряд приоритетов, связанных с дальнейшим усилением совместной работы – развитием институционального потенциала АПА, расширением её рядов и повышением эффективности её существующих органов. Ряды организации расширились в указанный период. Так, Меджлис аш-Шура Султаната Оман стал полноправным членом АПА, а Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь приобрёл в ней статус наблюдателя. Также увеличилось количество международных организаций, имеющих статус наблюдателя в АПА, Ассоциации Генеральных Секретарей Арабских Парламентов был предоставлен статус наблюдателя.

Было отмечено достижение в срок председательства Азербайджана консенсуса по решению о формировании бюджета АПА, что очень важно для дальнейшего укрепления и наращивания возможностей Ассамблеи.

В своём выступлении спикер Милли Меджлиса также сказала, что масштаб проблем, с которыми сталкивается наш мир, показывает, что их не преодолеть без коллективных мер и совместных усилий. Это вновь было продемонстрировано достигнутым соглашением о прекращении огня в Газе. Она выразила надежду на то, что все этапы соглашения будут пройдены надлежащим образом и что итоги Саммита Мира на Ближнем Востоке принесут в регион справедливый и прочный мир.

Спикер Сахиба Гафарова напомнила о переходе председательства в АПА к Королевству Бахрейн в следующем году. Она выразила уверенность в том, что под руководством Бахрейна Ассамблея продолжит крепить межпарламентское сотрудничество по всей Азии, а также внесёт вклад в продвижение мира, солидарности и устойчивого развития на нашем континенте в соответствии с общими целями.

Затем совещание продолжилось обсуждением вопросов, внесённых в повестку дня.