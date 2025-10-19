Память, запечатлённая в звезде! Посвящается памяти великого мастера Таира Салахова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В пригороде Баку - Sea Breeze в Нардаране, состоялась торжественная церемония открытия именной звезды народного художника Азербайджана и СССР, классика отечественного изобразительного искусства - мастера, чьё имя навсегда вписано в историю мирового искусства, сообщает Trend Life.

Основоположник сурового стиля, мастер мощной живописной выразительности, он оставил после себя богатейшее творческое наследие, ставшее неотъемлемой частью культурной памяти целой эпохи. Его полотна - это не просто картины, а эмоциональные хроники эпохи, проникнутые философией труда, ожидания и внутренней силы.

Звезду художника на Аллее открыли его дочь Айдан Салахова - известный живописец, скульптор и галерист, а также внуки Дан Султанов и Кайхан Салахов.

"Он творил в Нардаране и прославил Нардаран на весь мир. Это была его точка энергии, опоры и вдохновения. Мы счастливы, что его звезда теперь будет здесь", - сказал Дан Султанов, поделившись воспоминаниями о трудолюбии и невероятной сосредоточенности деда, который мог часами работать в мастерской, полностью растворяясь в творческом процессе.

В продолжение вечера в арт-центре Nine Senses состоялся показ уникальных видеоархивов о жизни и творчестве мастера, подготовленных Кайханом Салаховым. В фильме были собраны картины художника, редкие интервью и кадры из его дома в Нардаране - месте, где рождались великие произведения.

Зрители увидели Таира Салахова не только как художника, но и как человека, глубоко чувствующего время. В своих рассказах он вспоминает историю создания знаковых полотен - от собирательного образа "Женщин Абшерона", ожидающих своих близких на берегу Каспия, до знаменитых портретов Гара Гараева и Фикрета Амирова, ставших символами духовной мощи азербайджанского искусства.

