Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Рашад Набиев обсудил сотрудничество с казахстанским холдингом «Самрук-Казына» (ФОТО)

Экономика Материалы 21 октября 2025 12:48 (UTC +04:00)
Рашад Набиев обсудил сотрудничество с казахстанским холдингом «Самрук-Казына» (ФОТО)

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В рамках визита в Астану министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел встречу в инвестиционном холдинге «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», созданном для управления государственными активами Казахстана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отмечено, что в ходе встречи обсуждались возможные направления сотрудничества между холдингом «Самрук-Казына» и AZCON Holding, совместные проекты, в том числе возможности партнерства в сфере транспорта, логистики и телекоммуникаций.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Рашад Набиев обсудил сотрудничество с казахстанским холдингом «Самрук-Казына» (ФОТО)
Рашад Набиев обсудил сотрудничество с казахстанским холдингом «Самрук-Казына» (ФОТО)
Рашад Набиев обсудил сотрудничество с казахстанским холдингом «Самрук-Казына» (ФОТО)
Рашад Набиев обсудил сотрудничество с казахстанским холдингом «Самрук-Казына» (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости