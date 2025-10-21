Рашад Набиев обсудил сотрудничество с казахстанским холдингом «Самрук-Казына» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках визита в Астану министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел встречу в инвестиционном холдинге «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», созданном для управления государственными активами Казахстана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отмечено, что в ходе встречи обсуждались возможные направления сотрудничества между холдингом «Самрук-Казына» и AZCON Holding, совместные проекты, в том числе возможности партнерства в сфере транспорта, логистики и телекоммуникаций.

