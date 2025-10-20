Энергетика без нефти - как Узбекистан и Саудовская Аравия ускоряют "зеленый" переход

БАКУ /Trend/ – Узбекистан уверенно укрепляет свои позиции одного из лидеров Центральной Азии по внедрению возобновляемых источников энергии. На фоне глобального перехода к "зеленой" экономике страна стала одним из главных партнеров Ближнего Востока в регионе. Саудовская Аравия, реализующая программу Vision 2030 по диверсификации экономики и развитию устойчивых технологий, видит в Ташкенте ключевого союзника для расширения своего энергетического присутствия в Азии.

Недавняя встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом в Ташкенте подтвердила высокий уровень доверия и совпадение интересов двух стран. Визит делегации, в которую вошли руководители ведущих саудовских компаний, стал очередным шагом к превращению двустороннего диалога в долгосрочное стратегическое партнерство.

"Мы высоко ценим значимый вклад наших саудовских партнеров в экономическую трансформацию и развитие Узбекистана", - отметил Шавкат Мирзиёев на встрече с делегацией.

Портфель совместных проектов Узбекистана и Саудовской Аравии сегодня достиг 27 миллиардов долларов. Более половины этой суммы приходится на компанию ACWA Power, которая стала главным инвестором в сфере возобновляемой энергетики. Только ее проекты оцениваются в 15 миллиардов долларов и охватывают строительство солнечных и ветровых электростанций, развитие "зеленого" водорода и систем хранения энергии.

'Узбекистан является вторым по величине инвестиционным партнером ACWA Power", - подчеркнул глава представительства компании Джон Заиди. Для Эр-Рияда это не просто экономический проект, а инструмент реализации Vision 2030 - программы, направленной на экспорт "зеленых" технологий и укрепление роли Саудовской Аравии как глобального игрока на рынке чистой энергии. Для Ташкента же это возможность ускорить энергетические реформы, снизить зависимость от ископаемого топлива и перейти к устойчивой модели роста.

Среди крупнейших проектов - ветропарк мощностью 1,5 ГВт в Кунградском районе Каракалпакстана, который станет самым крупным объектом такого типа в регионе. Кроме того, в Пешкунском и Гиждуванском районах Бухарской области строятся ветропарки по 500 МВт каждый. В Ташкентской и Самаркандской областях реализуются проекты по солнечной генерации, а в Чирчике при участии PowerChina возводится завод по производству "зеленого" водорода стоимостью около $88 млн. В будущем планируются создание аккумуляторной системы хранения энергии на 334 МВт и запуск солнечных электростанций общей мощностью 1 ГВт.

Финансирование этих проектов поддерживают международные финансовые институты. Так, Азиатский банк развития выделил $51 млн на строительство ветроэлектростанции «Нукус-2», что подчеркивает доверие к узбекско-саудовскому партнёрству и соответствие мировым ESG-стандартам.

Эти проекты не только укрепляют энергетическую независимость Узбекистана, но и превращают страну в одного из ключевых центров "зеленой" трансформации в Центральной Азии.

Особое внимание уделяется подготовке специалистов. В энергетическом колледже города Ширин внедрена новая система обучения, ориентированная на подготовку кадров в области возобновляемых источников энергии. Таким образом, реформы охватывают не только инфраструктуру, но и образование, создавая базу для устойчивого развития энергетического сектора.

"ACWA Power всегда была надежным партнером Узбекистана и стремится внести свой вклад в стратегию Президента Шавката Мирзиёева по развитию "зеленой" энергетики", - заявил сопредседатель Узбекско-саудовского делового совета, председатель правления компании Мухаммад Абунайан. По его словам, Узбекистан становится примером для всего мира в переходе на чистую энергию, и "зеленая" энергетика останется главным направлением инвестиций компании.

Заместитель руководителя операций ACWA Power по Центральной Азии Ахмад Фахад отметил, что правительство создает максимально благоприятные условия для инвесторов. "Мы ощущаем постоянную поддержку, прозрачность и готовность к сотрудничеству под руководством Президента Мирзиёева. Это делает Узбекистан одной из самых привлекательных стран для бизнеса", - подчеркнул он.

Помимо энергетики, сотрудничество охватывает новые направления. Саудовская компания Data Volt строит современный дата-центр в Ташкенте и планирует аналогичные проекты в Новом Ташкенте и Бухаре. Это объединяет "зеленую" энергетику с цифровыми технологиями, создавая базу для "умной" инфраструктуры. Кроме того, обсуждается создание "Технопарка металлов будущего" для переработки лития, титана и графита - стратегических ресурсов для производства аккумуляторов и технологий чистой энергии.

Быстрый рост сектора возобновляемой энергии открывает большие перспективы, но требует и продуманного подхода. Главной задачей остается модернизация энергосетей, создание систем хранения и совершенствование нормативной базы. Только комплексное развитие инфраструктуры позволит в полной мере использовать потенциал новых мощностей.

Переход на "зеленый" курс стал для Узбекистана и Саудовской Аравии шагом к новому уровню сотрудничества. Для Узбекистана это путь к устойчивому развитию и энергетической независимости, для Саудовской Аравии - возможность укрепить позиции на рынке чистой энергии. Совместные проекты демонстрируют, что партнерство двух стран строится не только на инвестициях, но и на общих целях – создании современной, безопасной и экологичной энергетики будущего.