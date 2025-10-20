Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Банк Республика призывает клиентов к бдительности перед онлайн-угрозами

Экономика Материалы 20 октября 2025 10:44 (UTC +04:00)
Фото: Bank Respublika

Банк Республика считает приоритетом защиту персональных данных клиентов

Каждый год в октябре по всему миру проводится «Месяц повышения осведомленности о кибербезопасности». Цель данной глобальной инициативы — усиление мер по информированию пользователей об онлайн-угрозах, формирование культуры безопасного цифрового поведения и повышение уровня киберграмотности как среди физических лиц, так и в корпоративной среде.

Присоединившись к этой инициативе, Банк Республика напоминает: цифровая безопасность начинается с простых и внимательных действий каждого из нас. Безопасные привычки в онлайне должны стать естественной частью повседневной жизни. Банк Республика развивает современные банковские сервисы и ставит защиту персональных данных и безопасность операций как один из своих ключевых приоритетов.

Для этого Банк Республика внедряет современные технологические решения, многоуровневые протоколы безопасности и регулярно делится знаниями, помогая клиентам уверенно чувствовать себя в цифровом пространстве.

Банк Республика рекомендует клиентам соблюдать ряд простых, но важных правил для защиты от киберугроз:

  • Не передавайте свои персональные данные.
    Банк Республика никогда не запрашивает PIN-код, пароль или SMS-код по телефону или через сообщение.
  • Думайте, прежде чем перейти по ссылке.
    Проверяйте источник, прежде чем открывать неизвестные файлы или ссылки.
  • Укрепляйте свои аккаунты.
    Многофакторная аутентификация (MFA) и уникальный пароль — самая надёжная защита Ваших учётных записей.
  • Защищайте данные своей банковской карты.
    Номер карты, CVV и PIN предназначены только для Вас. Передача этих данных может привести к финансовым потерям.
  • Активируйте уведомления.
    SMS- и push-уведомления помогут своевременно выявить подозрительные операции.
  • Не верьте фейковым розыгрышам и акциям.
    Не доверяйте мошенническим кампаниям, распространяемым от имени банка. Руководствуйтесь только информацией, размещённой на официальных страницах Банк Республика.
  • Используйте только безопасное подключение.
    Проведение банковских операций через общественные сети Wi-Fi рискованно. Используйте только защищённые соединения.
  • Загружайте приложения только из официальных источников.
    Приложения из неофициальных ресурсов (вне App Store и Google Play) могут представлять угрозу.
  • Будьте осторожны в социальных сетях.
    Информация, такая как дата рождения, адрес или контакты, может быть использована мошенниками.

Банк Республика призывает всех клиентов действовать ответственно в цифровом пространстве, соблюдать правила безопасности и бережно относиться к своим персональным данным.

Для получения дополнительной информации:
Веб-сайт: www.bankrespublika.az
Социальные сети:   Facebook |  Instagram |  LinkedIn | Telegram
Центр поддержки клиентов: 144

