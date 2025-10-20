Иран увеличил экспорт железной руды

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) экспорт железной руды из Ирана увеличился на 52% в стоимостном и весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Иранской ассоциации производителей стали.

Согласно статистике, за первые 6 месяцев из страны было экспортировано 13,1 млн тонн железной руды на сумму около 1,06 млрд долларов США. За аналогичный период прошлого года экспорт железной руды составил 8,63 млн тонн на сумму 695 млн долларов США.

За первые 6 месяцев из Ирана было экспортировано 6,66 млн тонн железорудных окатышей на сумму 561 млн долларов США. Это больше на 24% в стоимостном и весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За указанный период из страны было экспортировано 6,45 млн тонн железорудного концентрата на сумму 496 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт железорудного концентрата увеличился на 106% по стоимости и на 99% по весу.

Следует отметить, что за 6 месяцев из Ирана было экспортировано в общей сложности 20,2 млн тонн железа и стали на сумму 3,89 млрд долларов США. Это на 26% больше по стоимости и на 45% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.