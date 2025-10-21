Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Касым-Жомарт Токаев: Визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан имеет очень важное значение для дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами

Политика Материалы 21 октября 2025 12:21 (UTC +04:00)
Президент Касым-Жомарт Токаев: Визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан имеет очень важное значение для дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

АСТАНА/Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важное значение визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Астану для дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами.

Как сообщает Trend, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан, глава Казахстанского государства, в частности, сказал: «Прежде всего, еще раз хотел поприветствовать Ваш официальный государственный визит в Республику Казахстан, который имеет очень важное, можно сказать, критически важное значение для дальнейшего развития стратегического партнерства, союзнических отношений, в конец концов, для укрепления дружбы между нашими братскими народами и государствами».

Лента

Лента новостей

Читать все новости