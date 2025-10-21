Азербайджан в любой момент готов вывести спутник на орбиту - "Азеркосмос"

БАКУ/Trend/ - Азербайджан может вывести спутник на орбиту в позиции 46 градусов восточной долготы в любое время.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Совета директоров Азербайджанского космического агентства («Азеркосмос») Дунай Бадирханов на мероприятии «Возможности, открывающиеся из космоса: 10 лет вклада космических наблюдений в социально-экономическое развитие».

Он подчеркнул, что Азербайджан уже обладает уникальной орбитальной позицией в космосе: «Это означает, что Азербайджан, как одна из 48 стран, уже обладает уникальным космическим ресурсом. В настоящее время Азербайджан может вывести спутник на орбиту в позиции 46 градусов восточной долготы в любое время».

«Нашими услугами пользуются более 50 стран и более 200 компаний. В этом году мы отмечаем 10 лет присутствия на африканском рынке. Помимо спутниковых услуг, мы также начали экспортировать интеллектуальные продукты в космической сфере», – отметил Д. Бадирханов.

