Названо число граждан Азербайджана, досрочно получивших пенсии за 9 месяцев 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре 2025 года более 32,7 тысячи человек получили пенсии в досрочном порядке по старости, по инвалидности и в связи с потерей кормильца семьи.

Как передает Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения (ГФСЗН) Азербайджана, 64,96% из них составили мужчины, а 35,04% - женщины.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года досрочные пенсии получили более 28 тысяч человек, из которых 66,41% были мужчинами, а 33,59% — женщинами.

