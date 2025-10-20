Азербайджан и Казахстан обсудили развитие Среднего коридора

АСТАНА /Trend/ - Глава казахстанского холдинга «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана, председатель Наблюдательного совета AZCON Рашад Набиев обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на «Самрук-Қазына».

В холдинге отметили, что в прошлом году железнодорожный грузооборот по маршруту достиг исторического максимума – 4,5 миллиона тонн. При этом потенциал экспорта казахстанских грузов оценивается на уровне до 10 миллионов тонн в год. С учетом роста контейнерных перевозок по маршруту дочерней компанией АО «КазМунайГаз» — Казмортрансфлот (КМТФ) и Abu Dhabi Ports (ADP) было подписано соглашение по строительству контейнеровозов.

"По итогам тендера проект будет реализован на судоверфи Baku Shipyard, входящей в состав AZCON Holding. До 2027 года планируется построить два контейнеровоза, которые будут переданы совместному предприятию КМТФ и ADP – CIMS (Caspian Integrated Maritime Solutions)", - отметили в «Самрук-Қазына».

Также в ходе встречи был рассмотрен ход проекта строительства волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Операторами выступают АО «Казахтелеком» и ООО «Azertelecom Int.».