Азербайджан играет очень важную роль как региональная держава - Касым-Жомарт Токаев

Политика Материалы 21 октября 2025 11:57 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Эмин Алиев
Эмин Алиев
АСТАНА/Trend/ - Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами, нациями. Поэтому для нас это большой приоритет - я имею в виду развитие многогранного сотрудничества с Вашей страной.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате один на один.

«Тем более, Азербайджан в настоящее время под Вашим сильным лидерством, руководством заметно нарастил свои позиции, укрепил свой авторитет на международной арене, играет очень важную роль как региональная держава в вашей части мира», - подчеркнул Президент Казахстана.

