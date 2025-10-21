Хроника 44-дневной Отечественной войны: 21 октября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 21 октября 2020 года:

- На официальной странице в соцсети X Президента Азербайджана Ильхама Алиева были размещены публикации об освобождении от оккупации ряда сел Физулинского и Джебраильского районов.

- На официальной странице в соцсети X Президента Ильхама Алиева были размещены публикации об освобождении от оккупации поселка Миндживан и 13 сел Зангиланского района.

- Президент Ильхам Алиев дал интервью японской газете Nikkei.

- Минобороны Азербайджана представило последние данные с фронта, а также сообщило о ликвидации начальника артиллерии, командира дивизиона и командира батальона армянских ВС, уничтожении батальона 556-го полка армянской армии.

- Оборонное ведомство представило видеозапись ночных и дневных артиллерийских стрельб ВС Азербайджана.

- Минобороны распространило кадры из освобожденного от оккупации села Черекен Джабраильского района.

- Был уничтожен очередной армянский БПЛА, а также обнародована видеозапись брошенной армянскими частями на поле боя военной техники.

- Подразделения ПВО Азербайджана обнаружили и уничтожили еще 3 тактических БПЛА ВС Армении.

- Армения продолжила накалять ситуацию в прифронтовой зоне.